Рим, 31 июля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Одним из основных итогов встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте стал пакт об объединении усилий против президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Il Fatto Quotidiano во вторник, 31 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Значительная часть встречи американского и итальянского лидеров, которая прошла накануне вечером в Вашингтоне, была посвящена именно ливийскому вопросу, отмечает издание.

По мнению журналистов, Трамп заинтересован в том, чтобы «изолировать» Макрона, показавшего свою нелояльность Вашингтону в вопросе о санкциях, и для этого решил поддержать амбиции Италии стать лидером в решении вопросов, связанных с Ливией.

Как и на встрече «Большой семерки» в Канаде, президент США демонстрировал свое расположение к итальянскому премьеру, в частности, сказал, что Европа должна учиться у Рима в решении вопросов о нелегальной миграции.

Интерес Италии в свою очередь заключается в том, чтобы, получив при поддержке США контроль над «ливийскими» вопросами, облегчить себе решение как миграционных, так и «нефтяных» задач, добавляет издание.

Кроме того, у нового итальянского правительства — свои счеты с президентом Франции: ранее они неоднократно обменивались острыми выпадами по вопросу о нелегальной миграции, в Риме обвиняют Макрона в том, что он требует оказания поддержки мигрантам от всех стран, кроме собственной.