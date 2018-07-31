Благовещенск, 31 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста негативное, потому что надо давать работать молодым, а при повышении возраста у них не будет перспективы развития. Работник молодого возраста планировал занять какую-то должность, а теперь получится, что эта должность останется занята работником предпенсионного возраста, много недовольных, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Регионального центра спортивной подготовки» (Амурская область) Михаил Лапин.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

В Амурской области молодежи негде работать, производства в регионе нет, не хватает рабочих мест, они есть, но мало, только в социальной сфере и в частных компаниях. У молодых специалистов нет перспективы карьерного роста. При продлении пенсионного возраста молодым работникам придется ждать должности ещё несколько лет.

«Конечно, есть и пенсионеры, которые работают лучше, но молодых специалистов тоже надо как-то обучать и устраивать. Пенсионер, если захочет, сможет найти работу на пенсии, а вот для молодых людей при повышении пенсионного возраста создается определенная преграда для более широкого поиска работы», — высказал свое мнение Лапин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»