Донецк, 31 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. ВСУ 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Согласно сообщению, украинские войска обстреляли ДНР на двух направлениях из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберного и снайперского оружия. Под огонь попали населенные пункты Спартак, Ясиноватая, Еленовка, Минеральное, Ленинское, Октябрь, Коминтерново и Саханка. Всего украинские войска выпустили по ДНР 81 единицу боеприпасов.

Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ была обесточена Еленовка.

Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено перемирие, однако украинские войска не соблюдают его.