Москва, 31 июля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин в очередной раз преодолела психологическую отметку и стала стоить более $8 тыс. Об этом 31 июля говорят данные торгов.

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По состоянию на 8:22 мск криптовалюта подешевела на 0,54%, за неё давали $8129. Такие данные приводит портал CoinMarketCap. На бирже Binance биткоин подешевел на 0,77% и стоил $8122.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля биткоин торговался ниже отметки $8 тыс. Обрушение курса криптовалюты наблюдалось в конце июня, когда биткоин стоил около $5,8 тыс.

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