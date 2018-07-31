Тамбов, 31 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Пассажиропоток в аэропорту Тамбова в первом полугодии 2018 года сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные опубликованы 30 июля на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Небо закрытое облаками

За полгода аэропорт принял менее 9,4 тыс. человек. В первом полугодии 2017 года это количество было равно 11,9 тыс. человек. При этом аэропорт не оказывает услуги по перевозке грузов и почты.

Отметим, что в целом за 2017 год пассажиропоток в аэропорту составил 31,3 тыс. человек. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 34,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалась реконструкция аэропорта, на которую были готовы потратить 2,4 млрд рублей. В частности, сообщалось, что будет модернизирована взлетно-посадочная полоса, после чего она должна начать принимать самолеты вместимостью до 150 человек. В 2017 году началась разработка проектно-сметной документации.