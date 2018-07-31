Сана, 31 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Из-за операции коалиции во главе с Саудовской Аравией по борьбе с повстанцами-хустиами была уничтожена экономика Йемена, миллионы человек оказались на грани голодной смерти, в стране началась тяжелейшая эпидемия холеры. При этом само военное вмешательство Эр-Рияда и его союзников не смогло достигнуть ни одной из своих целей, лишь негативно сказавшись на безопасности самого королевства, пишет Дэниел Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Война коалиции против хуситов повторяет огромное число других необдуманных военных вмешательств: страны-агрессоры ожидают достигнуть простой и относительно дешевой победы, они не учитывают негативных последствий начала ненужного вооруженного конфликта, они закрывают глаза на многие очевидные проблемы, стоящие на их пути. Потом же они вынуждены продолжать войну, невзирая на последствия для себя или страны.

Как и прочие агрессоры, не учитывающие эти ошибки, коалиция во главе с Эр-Риядом по-прежнему уверена, что может одержать быструю и решительную победу. Помимо погрязания в конфликте, из-за их действий Саудовская Аравия и ОАЭ теперь открыты для нанесения ударов уже по ним, чего бы не произошло, не вторгнись их силы в Йемен в 2015 году.

Начиная операцию коалиции, названную «Буря решимости», Эр-Рияд надеялся стремительной атакой на Йемен одержать верх над страной, на протяжении веков успешно противостоящей иностранным вторжениям. Саудовская Аравия надеялась, что пушечное мясо для операции предоставят Египет и Пакистан, которые, в свою очередь, выступали против участия в этой кампании. Несмотря на эти и другие преграды, Эр-Рияд и его союзники не стали пересматривать свои планы или менять свою позицию. В результате через три года после начала операции коалиция ничуть не ближе к достижению своих целей, чем в начале конфликта. И, скорее всего, достигнуть их им не придется.

Иными словами, все, что смогли сделать Саудовская Аравия и ее союзники, — это разрушить Йемен и создать невыносимые условия для его народа, а не вернуть власть бывшему президенту Мансуру Хади и выдавить хуситов из столицы страны города Сана. США же не стоило вообще вставать на ту или иную сторону этого конфликта. Вместо этого Вашингтон выбрал наиболее скомпрометированную сторону в попытке вернуть к власти правителя за счет населения страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.