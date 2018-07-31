Чебоксары, 31 июля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Чувашии в очередной раз выставлен на продажу государственный пакет акций ОАО «Чувашский бройлер», в банкротстве которого силовики нашли криминальный след. Республика предлагает приобрести пакет акций за 39 млн рублей, в то время как в прошлом году он оценивался почти в 74 млн рублей. Заявки начали приниматься 30 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Птичник

На электронный аукцион выставлено 45 815 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме ОАО «Чувашский бройлер», что составляет 49% от уставного капитала. Начальная цена пакета акций — 39 064 000 рублей, сумма задатка — 7 812 800 рублей, шаг аукциона — 390 640 рублей. Аукцион состоится 30 августа.

Основной вид деятельности общества — производство, переработка, реализация мяса птицы. Согласно аукционной документации, размер уставного фонда предприятия составляет 93 500 000 рублей. На предприятии числятся 258 работников.

В прошлом году минюст дважды выставлял пакет акций «Чувашского бройлера» на продажу. Торги были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. В октябре 2017 года начальная стоимость госпакета акций оценивалась в 73,9 млн рублей, то есть почти за год цена актива упала в 1,89 раза.

Cap.ru Условия приватизации в октябре 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «Чувашского бройлера». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений. Следствие полагает, что ущерб, причинённый птицефабрике, составил 133 млн рублей, финансовое положение предприятия ухудшилось, и в январе 2017 года Арбитражным судом Чувашии в отношении предприятия была введена процедура банкротства — наблюдение.

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Отметим, что на совещании в правительстве 31 мая 2018 года было заявлено, что у предприятия появился инвестор — ООО «Воддорстрой», которое выкупило все активы ОАО «Чувашский бройлер» и долги права требования у ОАО «Чувашхлебопродукт». Отмечалось также, что инвестор заинтересован в восстановлении предприятия.