Благовещенск, 31 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В основном молодёжь против поднятия пенсионного возраста. На сегодняшний день пенсия идёт как дополнительный заработок, потому что не хватает тех средств, на которые люди живут, и, получая пенсию, они имеют, соответственно, дополнительный доход, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Амурской РОО «Центр подготовки волонтеров «Прогресс&Я», г. Благовещенск, член Общественной палаты Амурской области Александр Екжанов.

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«Если смотреть с другой стороны, то продолжительность жизни увеличивается. Люди, которые выходят на уровень пенсионного возраста, продолжают работать. Молодежи и подрастающему поколению при этом нужно смотреть, где они будут работать, чтобы для молодых работников оставались места на рынке труда. Все эти моменты властям нужно продумывать», — считает эксперт.

По его мнению, повышение пенсионного возраста — это щепетильный вопрос, нужно подходить и рассматривать его со всех сторон и прислушиваться к мнению людей, которым это небезразлично. Со стороны властей не было предложения рассмотреть механизм повышения пенсионного возраста, поэтому большинство людей восприняли это негативно, они оказались не готовы к проведению такой масштабной реформы.

«Если бы с населением поработали и провели конкретные мероприятия, объясняя, зачем это нужно, то люди отнеслись к этому спокойнее. Сейчас много критики со стороны населения, поэтому нужно разъяснить, что будет сделано в результате введения новшества, какие будут преференции от повышения пенсионного возраста, то есть у людей должно быть понимание, что будет дольше, чтобы будущее их не пугало. То, что возраст надо увеличивать, — понятно, но нужно это делать более лояльно», — высказал свое мнение Екжанов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»