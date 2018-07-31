Санкт-Петербург, 31 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Российские учёные из Университета ИТМО рассчитали, что пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах. Об этом сообщается в журнале Journal of Applied Physics.

Василий Поленов. Пирамида Хеопса. Сфинкс. 1881

Учёные считают, что внутренние полости пирамиды могут концентрировать электромагнитную энергию на определённых резонансных частотах. Также пирамида может фокусировать электромагнитные волны под своим основанием.

Кроме того, пирамида способна рассеивать радиоволны длиной около 200−600 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на севере Египта археологи нашли разрушенный храм, возраст которого приблизительно датируется от 685 до 525 года до нашей эры.

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