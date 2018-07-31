Лисичанск, Украина, 31 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В течение двух дней в подконтрольном Украине Лисичанске в Донбассе ВСУ будут искать «террористов», сообщает 31 июля ТСН.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

Согласно сообщению, «антитеррористическая операция» будет длиться 31 июля и 1 августа. Цель операции — выявление так называемых «диверсантов» и «сепаратистов», которым может стать любой житель города, вызвавший подозрение у военнослужащих. Местным жителям также рекомендовали не выходить лишний раз из домов.

Напомним, на Украине «сепаратистами» и «террористами» называют любых граждан, которые выразили свое несогласие с действиями киевской хунты. Также под угрозой посадить в тюрьму за «терроризм» украинских граждан заставляют шпионить за войсками Донецкой и Луганской Народных Республик.