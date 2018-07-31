Москва, 31 июля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. То, что генно-модифицированные продукты наносят серьезный вред здоровью человека, считают 79% жителей Российской Федераци. Респонденты полагают, что эта информация скрывается от потребителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Продукты ГМО

Среди людей со средним образованием это утверждение встречалось чаще всего (84%), а те, кто еще продолжает обучение в школе, согласны с этим реже (71%).

Доля тех, что считает генно-модифицированные продукты безопасными для организма, составляет 12%.

Опрос проводился с 29 по 30 мая среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.