Москва, 31 июля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. По итогам 2017 года дивиденды крупнейших российских компаний увеличились на 16% в годовом выражении и достигли 1,69 трлн рублей. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, опубликованном 31 июля.

Markgraf-Ave Дивиденды

Лидирует по объему дивидендных выплат — 42% — нефтегазовая отрасль. В 2017 году компании отрасли выплатили 711 млрд рублей (+24% к 2016 году). Максимальные выплаты получили акционеры «Роснефти» (111,1 млрд рублей, +75%).

Металлургические и горнодобывающие компании выплатили, как и в 2016 году, 455 млрд рублей. Телекоммуникационные компании резко сократили дивиденды, выплатив 120 млрд рублей, что на 18% меньше, чем годом ранее.

«Рост дивидендов российского крупного бизнеса ограничен отрицательным денежным потоком», — отмечают аналитики АКРА.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу июля 2018 года, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 24 российских миллиардера увеличили свои состояния на $3,3 млрд. В мае, по данным журнала Forbes, в России насчитывалось 102 миллиардера с совокупным состоянием $403 млрд.

Читайте также: Деньги к деньгам: российские миллиардеры приумножили состояние на $3,3 млрд