Киев, 31 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Дебаты по делу экс-президента Украины Виктора Януковича пройдут 31 июля в Оболонском районном суде Киева, сообщает «NewsOne».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Согласно сообщению, это вторая попытка провести дебаты. Первая была 30 июля, однако защита Януковича не явилась на заседание. При этом адвокаты заранее ходатайствовали о неявке на заседание по уважительной причине.

Напомним, ранее суд постановил перейти от допроса свидетелей к судебным дебатам, несмотря на протесты адвокатов Януковича. Председательствующий судья решил, что 52 допрошенных свидетеля достаточно для того, чтобы перейти к следующему этапу рассмотрения дела.

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Также защита Януковича неоднократно пыталась поменять председательствующего судью или сам суд, однако каждый раз ей отказывали.