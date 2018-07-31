Пекин, 31 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Великобритания утратит статус ведущей мировой державы, если будет продолжать так же прочно держаться за союзнические отношения с Соединенными Штатами, а не с Китаем, убеждены аналитики китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Единственный спасительный путь для Лондона — принятие мер, которые позволят Великобритании перестать быть придатком обособленной сверхдержавы в современном мире.

«Прочные связи с Китаем позволят Великобритании занять более удачную стратегическую позицию», — говорится в статье.

Авторы также утверждают, что подобный подход к работе с Китаем необходимо выработать и другим европейским странам.

Добавим, что в последние месяцы США и Китай перешли в фазу острого торгового противостояния. Ранее госсекретарь американского госдепа Майк Помпео на слушаниях в комитете иностранных дел в конгрессе заявил о том, что главным соперником США на ближайшее десятилетие стал Китай.

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