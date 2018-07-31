Пекин, 31 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Министерство финансов Китая выделит 140 млрд юаней (около $20,5 млрд) на помощь нуждающимся гражданам и семьям, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Министерство финансов и министерство гражданской администрации КНР призвали местные власти обеспечить временным жильем и увеличить выплату надбавок по программе помощи нуждающимся в базовых вещах, включая жилье и еду. Деньги в этом году будут выданы с опережением плана.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 26,6 млрд юаней были выделены на помощь восстановление и ремонт жилья для 1,9 млн малоимущих инвалидов.

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