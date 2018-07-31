Оренбург, 31 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Годовая инфляция на потребительском рынке Оренбургской области снизилась с 1,7% в мае до 1,3% в июне 2018 года. Инфляция на уровне региона оставалась ниже общероссийского показателя (2,3%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

Замедлению инфляции способствовало снижение цен на продовольственные товары, в том числе на плодоовощную продукцию. Наиболее существенно за 12 месяцев в Оренбургской области подешевели картофель (на 30,7%) и апельсины (на 9,2%). По сравнению с маем снизился темп роста цен на молоко и молочную продукцию (2,7% в мае, 2% — в июне в годовом выражении). При этом подорожали чай, кофе.

Годовая инфляция непродовольственных товаров ускорилась с 2,1% в мае до 2,7% в июне 2018 года преимущественно из-за роста цен на автомобильный бензин и газовое моторное топливо. В то же время продолжилось снижение цен на телерадиотовары и замедлился рост цен на печатные издания.

В июне, впервые с ноября 2017 года, годовые темпы роста цен на платные услуги сложились ниже, чем в целом по России. Это связано с более сдержанным повышением стоимости услуг связи (на 1,2% против 4,4% в мае в годовом выражении): замедлился рост цен исходящих SMS-сообщений и местных соединений (разговоров) по сотовой связи.