Оренбург, 31 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлено более 720 стихийных свалок. Из них 600 — уже ликвидированы, и 28 несанкционированных свалок подлежит рекультивации. Во всех крупных муниципальных образованиях организован сбор, вывоз, утилизация, захоронение образующихся отходов. В большинстве мелких населенных пунктов эту проблема предстоит решить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды Оренбуржья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

По данным регионального оператора (ООО «Природа»), из 1600 населённых пунктов на территории области только в сотне организованно осуществляется сбор мусора.

Стоит отметить, в 2018 году регион утвердил территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и определил регионального оператора, отвечающего за реализацию этой схемы. Напомним, что в Оренбуржье начинает работать ООО «Природа», которое обязано обеспечить весь цикл — от первичного складирования до полной обработки или захоронения мусора.

В обязанности регоператора входит заключение договоров с населением (с 1 января 2019 года жители будут получать отдельные квитанции на оплату услуг по вывозу мусора), предприятиями и организациями, с операторами по обращению с ТКО, которые владеют объектами по переработке, обезвреживанию отходов. Также ООО «Природа» должно организовать раздельный сбор мусора, обеспечить спутниковый мониторинг всех транспортных средств, которые перевозят отходы до полигона. В министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства считают, что спутниковое наблюдение должно исключить факты, когда сторонние организации перевозят мусор и вываливают его в овраг или лес.

В Оренбуржье накоплено до 70 млн тонн отходов, доля твёрдых бытовых отходов в их составе — примерно 1,5% (около 700 тыс. тонн). Накопление не может быть бесконечным, в противном случае регион постепенно превратится в одну гигантскую свалку, поэтому утверждена схема оборота ТКО, а раздельный сбор мусора позволит пускать значительное количество отходов во вторичную переработку.