Вашингтон, 31 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Михаил Южный проиграл американцу Ноа Рубину в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Basheer Tome Теннисный матч

Рубин сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. На счету Южного два эйса, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

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Во втором круге Рубин встретится со своим соотечественником Джоном Иснером. Турнир в Вашингтоне проводится с 30 июля по 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Южный объявил о том, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в сентябре.

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