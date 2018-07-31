Чита, 31 июля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Забайкальскому краю, ещё не оправившемуся от мощнейшего наводнения, природа приготовила новый неприятный сюрприз: от гроз возобновились лесные пожары. По данным регионального министерства природных ресурсов, на 31 июля в крае действует два очага возгорания площадью 61 га (в Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районе), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

Причём власти уже решили, что горящий лес тушить нецелесообразно.

«Отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура обращала внимание не тот факт, что из 20 транспортных средств, используемых для тушения лесных пожаров на Байкальской природной территории, 19 находились в неисправном состоянии. Кроме того, пожарно-химическая станция, лесопожарные формирования не укомплектованы в полном объеме оборудованием, инвентарем, средствами связи.

Читайте также: Лесников Забайкалья через суд заставят привести в порядок пожарную технику

Разобраться с лесными пожарами призывала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, побывавшая в начале июля 2018 года в Забайкальском крае с рабочим визитом.

Читайте также: Матвиенко пообещала разобраться с поджогами и вырубкой лесов в Забайкалье

Напомним, в начале июня из более 23 тыс. га горящего леса в Могочинском, Нерчинско-Заводском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском районах не тушить решили более 20 тысяч гектаров.