Москва, 31 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp сообщили о странном новом контакте, неожиданно появившемся в списке абонентов. Отмечается, что новый бот носит имя Momo, а на его аватаре изображено существо пугающего вида. Об этом сообщает Bild.

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Также выяснено, что номер Momo зарегистрирован в Японии, а сам бот может звонить пользователям, или даже отправлять им шокирующие фото. Согласно одной из версий, таким образом может рекламироваться какой-то фильм ужасов. Специалисты же считают, что это просто шутка неизвестных хакеров.

Напомним, в конце 2015 года эксперты по кибербезопасности нашли вирус, маскирующийся под обновление мессенджера WhatsApp, который получал доступ к информации о банковских картах пользователей.

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