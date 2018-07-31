Петропавловск-Камчатский, 31 июля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты Камчатского края согласились с проведением изменений в пенсионном законодательстве, но при этом считают необходимым в рамках развития Дальнего Востока сохранить ныне действующий порядок и условия выхода на пенсию граждан, проживающих в северных территориях страны, — 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при наличии северного стажа 15−20 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM секретарь Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

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«В законопроекте, который уже обсуждался Государственной думой РФ в первом чтении, осталась позиция действующая сейчас, то есть женщины родившие и воспитавшие двоих детей, живущие на Севере, при наличии 12,5 северного стажа и 15 лет трудового стажа по-прежнему имеют право уйти на пенсию в 50 лет», — пояснил эксперт.

По его словам, на Камчатке достаточно большая текучесть кадров. Есть небольшой поток приезжающих на работу, но многие стараются доработать до северного предела 50−55 лет, чтобы потом сразу переехать на материк после выхода не пенсию. Поэтому если будет увеличен возраст до 58 лет для женщин, до 60 лет для мужчин, то с точки зрения экспертов это слишком поздний срок, чтобы менять климатические условия.

«Для развития Дальнего Востока надо оставить нынешний пенсионный возраст для того, чтобы привлечь людей для работы. Если повысят возраст, никто не поедет. Нужно чётко понимать, что уровень и качество жизни в сибирских крупных городах (Новосибирск, Красноярск) более привлекателен для молодежи, чем Петропавловск-Камчатский, где сообщение с материком только авиационное, где один из самых высоких прожиточных минимумов и очень высокие цены. Сейчас большого потока приезжающих на работу не наблюдается, несмотря на дальневосточный гектар. Поэтому проще закрепить тех, кто уже живёт и работает на Камчатке», — высказал свое мнение Костылев.

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