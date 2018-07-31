Ишим, Тюменская область, 31 июля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме при пожаре в частном доме погибли три человека. Обстоятельства их смерти выясняют следователи СУ СКР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области.

Ada Be Пожар в доме

Пожарные расчёты прибыли к горящему дому через три минуты после сигнала, который поступил в 01:17 по местному времени. Через час пламя было потушено. Спасатели вывели из огня трёх человек, но троих не удалось спасти, в том числе и одного ребёнка.

Площадь возгорания составила 54 кв. м. В тушении дома участвовали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. На месте трагедии работали сотрудники скорой помощи, полиции и энергетики.

Предварительная причина возгорания дома — неосторожное обращение с огнем при курении.