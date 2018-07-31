Москва, 31 июля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Советы по выбору бахчевых культур опубликованы 31 июля пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать разочарований и пищевых отравлений, пояснили в ведомстве.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Арбуз

Покупать арбузы и дыни следует в санкционированных местах. У продавца должен быть пакет сопроводительных документов, включая медицинскую книжку и сертификаты качества.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Выбирать лучше средний и не слишком тяжелый арбуз с сухим усиком и плодоножкой. Зрелый арбуз имеет яркую, твердую корку, издает умеренно звонкий звук при постукивании и слабый хруст при сжатии, вибрирует при ударе ладонью. Пятно на боку — ярко-желтого или оранжевого цвета.

Спелая дыня издает при щелчке глухой звук и источает аромат.

Читайте также: В Россию стали чаще привозить некачественные импортные овощи и фрукты