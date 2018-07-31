Вашингтон, 31 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Американские войска, дислоцированные в Сирии, все чаще вынуждены защищаться от российских средств электронного воздействия, которые могут привести к таким же смертельным последствиям, как и применение классических видов оружия, сообщает со ссылкой на военных и аналитиков США американское издания The Foreign Policy.

Mil.ru Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-2»

Военнослужащие, которые испытали воздействие этих средств на себе, утверждают, что они не менее опасны, чем обычные бомбы и артиллерия. Тем не менее они также отмечают, благодаря воздействию российских систем электронного подавления у войск США имеется редкая возможность испытать технологии России на поле боя и выяснить, как защищаться от них. В частности, один из командующих армии США полковник Брайан Салливан отметил, что, когда его подразделение было развернуто на северо-востоке Сирии с сентября 2017 по 2018 года, он столкнулся с «перегруженной средствами электронной войны средой».

«Мы столкнулись с рядом проблем, с которыми нам удалось успешно справиться, и это дало нам возможность работать в условиях, которые невозможно воспроизвести в домашних условиях, в том числе в наших центрах боевой подготовки», — отметил Салливан.

Салливан, чье подразделение недавно вернулось из одной из стран Ближнего Востока, не стал указывать на то, каким образом работа систем электронного подавления повлияла на его сослуживцев, но эксперты в области электронной войны подчеркивают, что в результате применения этих средств может быть нарушена работа систем связи, навигации, а также выйти из строя целые летательные аппараты.

По словам Лори Мобакут, бывшего полковника армии США, специализирующегося на электронной войне, применение подобных средств приводит к тому, что становится невозможным ни вызвать огневую поддержку, ни предупредить о начавшемся обстреле, ни обнаружить что-либо. Мобакут отметила, что такое воздействие может носить гораздо более смертоносный характер, чем физические средства.

Войска США, сражавшиеся за пределами США после терактов 11 сентября 2001 года — в Ираке, Афганистане и в других странах, сталкивались в основном с партизанскими видами войны, поэтому им не приходилось противостоять средствам электронной войны. Тем не менее Сирия — это другое дело: в стране действуют регулярные части из России, Ирана, а иногда и Израиля, а также сама сирийская армия. В этой сложной, перегруженной среде основное беспокойство связывают с тем, что случайное или непреднамеренное столкновение может быстро перерасти в полномасштабную войну.

Как заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и военным вопросам в Лексингтонском институте, Дэниэл Гуре, при создании новых систем электронного подавления России были использованы передовые технологии. Они могут устанавливаться на крупных подвижных средствах или летательных аппаратах, нарушая работу целей за сотни километров от себя. Благодаря этим средствам противник может нарушить картину боевого пространства, что может привести к «действительно ужасным ошибкам».

Хотя основной целью США в Сирии является террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американским войскам все же приходится иметь соприкосновения и с войсками России, чьи самолеты часто летают в непосредственной близости от истребителей США.

Американские аналитики утверждают, что Россия все чаще использует Сирию в качестве испытательного полигона для нового электронного оружия, созданного Москвой в ответ на первенство НАТО в области обычных вооружений. Конфликт в Сирии позволяет России узнать, как современные системы США реагируют на электронные атаки.

Напомним, разговоры о том, что Россия активно применяет системы электронного подавления, ведутся давно. В частности, весной нынешнего года на конференции во Флориде начальник Главного управления войск специального назначения минобороны генерал Раймонд Томас заявил, что войска ВКС РФ и правительства официального Дамаска «ежедневно подвергают нас испытаниям, разрушая наши системы связи, выводя из строя» американские летательные аппараты, в том числе самолеты EC-130 Compass Call, которые считаются одним из самых передовых комплексов США для ведения радиоэлектронной борьбы.

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