Симферополь, 31 июля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося пронести боеприпасы через границу в Крым. Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По данным ведомства, житель города Мелитополя, в рюкзаке которого находились патроны калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, пытался пройти через пункт пропуска «Джанкой».

Пограничники с помощью технических средств наблюдения выявили в рюкзаке гражданина Украины боеприпасы, о наличии которых мужчина не сообщил.

По данному факту проводится проверка.

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