Житель Украины с боеприпасами задержан на границе с Крымом
Симферополь, 31 июля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося пронести боеприпасы через границу в Крым. Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
По данным ведомства, житель города Мелитополя, в рюкзаке которого находились патроны калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, пытался пройти через пункт пропуска «Джанкой».
Пограничники с помощью технических средств наблюдения выявили в рюкзаке гражданина Украины боеприпасы, о наличии которых мужчина не сообщил.
По данному факту проводится проверка.
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