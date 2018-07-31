Чернигов, Украина, 31 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Незаконное производство алкоголя остановила государственная фискальная служба Украины в Черниговской области в рамках операции «Акциз-2018», сообщает 31 июля «Укринформ».

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

Согласно сообщению, правоохранители задержали группу жителей Украины, которые в частном доме и гараже наладили производство нелегального «элитного» алкоголя. В месяц преступники производили до 20 тыс. литров продукции. Алкоголь продавался в Черниговской и Киевской областях оптовикам. В ходе обысков полиция изъяла фальсифицированной продукции на 4,3 млн гривен ($160 млн).

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Напомним, по мнению экспертов, около 50% рынка водки на Украине находится в теневом секторе. При этом в 2017 году рынок легальной водки в стране сократился на 20%, но потребление алкоголя не упало.