Манила, 31 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Филиппин заявили о террористическом акте, приведшем к гибели девяти человек, сообщает 31 июля Associated Press.

Без света

В результате инцидента погибли пять ополченцев и четверо сельских жителей. Причиной трагедии стало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Оно сработало во время проверки военными транспортного средства, остановленного на контрольно-пропускном пункте.

В настоящее время ответственность за теракт пока не взяла ни одна террористическая группировка. Однако власти подозревают в преступлении боевиков, действующих на острове Басилан.