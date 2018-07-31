Оренбург, 31 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В Новотроицке, который является моногородом Оренбургской области, инвестор отказался от реализации значимого для региона проекта — строительства завода по производству шприцев. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор региона Вера Баширова, правительство и администрация города оказывали ООО «Стерил» содействие, но у компании не хватило собственных средств, необходимых для привлечения кредита.

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Стоит отметить, что договор на поставку оборудования для производства одноразовых шприцев мощностью 216 млн штук был заключён в 2014 году с финской компанией. В 2015 году о проекте заявили на пятом Евразийском экономическом форуме. Планировалось, что предприятие начнёт работу уже в 2016 году.

Стоимость проекта оценивалась примерно в 1,6 млрд рублей, а мощность завода должна была составить более 2 млн одноразовых шприцев в год.

В конце 2016 года в Новотроицке состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и Фондом развития моногородов по развитию монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода) Новотроицк. Тогда заявляли о намерении переформатировать территорию Новотроицка и желании уйти от монозависимости от градообразующего предприятия. Перспективу видели в развитии новых производств, малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов при подписании соглашения отметил два якорных инвестпроекта в копилке Новотроицка — строительство второй очереди птицефабрики «Восточная» и завода по производству одноразовых шприцев «Стерил». Речь шла о масштабных проектах с серьезным объемом инвестиций. Чиновники говорили о том, что инвесторам нужна помощь, и обещали её.

По словам вице-губернатор Веры Башировой, для Оренбуржья проект производства шприцев важен, поскольку они не производятся в регионе, а поступают из других областей России и из-за рубежа. Проект включён в реестр приоритетных инвестиционных проектов и получил полный пакет мер поддержки на региональном и муниципальном уровне.

Под завод был приобретен земельный участок и здание под административный корпус; подготовлены проекты договоров с поставщиками и строительными организациями; разработаны бизнес-план и финансовая модель для кредитующего банка. Но проект оказался нереализованным и приостановленным.

«Правительство области оказывало содействие инициатору проекта в поиске источников финансирования, в качестве которых рассматривались ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Корпорация «МСП». Однако, стоимость строительства составила около 2 млрд рублей, а у предприятия не хватило собственных средств, необходимых для привлечения кредита. На данный момент проект приостановлен. Дальнейшая его реализация зависит исключительно от инвестора», — сказала Баширова.

Исполнительный директор ООО «Стерил» Олег Генкин назвал основной причиной отмены строительства завода проблему финансирования. Согласно изменениям законодательства, отменили гарантии, под которые банк ранее выделял деньги. Кроме того, фондирующий банк запросил большие проценты за выделяемый кредит — 8%, сообщает портал orenday.ru.

Теперь инвестор ищет новый фондирующий банк, отказавшись от проекта производства шприцев. В планах иное производство — вакуумных пробирок. Оно втрое дешевле.