Луганск, 31 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Три раза украинские войска нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 30 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Согласно сообщению, под огонь попали села Сокольники, Пришиб, Лозовое. Украинские каратели применяли различные гранатометы, в том числе подствольные, и стрелковое оружие. Сутками ранее ВСУ обстреляли два раза села Пришиб и Сокольники.

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Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается четыре года. За это время Киев не предпринял никаких попыток мирного урегулирования конфликта, открыто заявляя, что единственный приемлемый для Украины способ вернуть независимые республики — захватить их военным путем.