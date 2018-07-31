Киев, 31 июля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Каждый пятый детский оздоровительный лагерь на Украине нарушает санитарные требования, заявили в государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает 30 июля УНИАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Согласно сообщению, госпотребслужба Украины обследовала 10,5 тыс. детских оздоровительных учреждений, из которых 22% нарушали санитарные требования. При этом в 2017 году по результатам подобной проверки было только 17,6% нарушителей. К нарушениям относились: некачественная питьевая вода, отсутствие дезинфекционных мероприятий, нерабочее технологическое оборудование пищеблоков и отсутствие медосмотра у работников лагерей.

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Напомним, на Украине прошла волна массовых пищевых отравлений в детских лагерях, в результате одного из случаев девочка впала в кому с отеком мозга.