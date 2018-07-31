Москва, 31 июля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Новая неделя на рынке нефти (30 июля) началась с роста. Стоимость Brent повысилась до $75,24 за баррель. Росту котировок способствовало ослабление доллара США по всему глобальному валютному рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Индекс доллара снизился c 94,76 до 94,26.

Доллар

Сегодня, 31 июля, на торгах в Азии цена на Brent превысила отметку $75 за баррель. Покупатели не испытали никаких проблем с её прохождением, тем самым открыв себе дорогу к $76,35.

Общая же техническая картина на дневном периоде остается на стороне продавцов. Текущий рост трейдерами воспринимается как коррекция к падению с $79,48 до $71,18. Падение цены ниже $74,95 станет тревожным звоночком для покупателей.

Напомним, 30 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,91%, до $74,97 за баррель, WTI — на 2,09%, до $70,13 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,40 за баррель.

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