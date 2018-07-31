Чита, 31 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В читинских садоводческих товариществах и дачных кооперативах и по сей день стоит вода. Об этом свидетельствуют фотографии и комментарии, присланные в редакцию ИА «Чита.ру». К примеру, на снимках из Антипихи(микрорайон на восточной окраине Читы), сделанных накануне, 30 июля, видно, что вода не ушла из домов, её уровень весьма высок.

Цитата со страницы ИА «Чита.ру» в соцсетях Наводнение в Чите, вода не уходит из кооператива в Антипихе

«Все уже успокоились с потопом в Чите, но забыли про дачный кооператив в Антипихе. Никто не пишет об их беде, а там тонут в домах: воды по пояс, и ни помощи, ни волонтёров нет. Одна семья с детьми живёт на крыше — уехать им некуда. А сегодня вода ещё прибыла, и нет никому дела, даже власти не в курсе, что они там плавают», — написала одна из пострадавших жительниц кооператива.

Как оказалось, в таком же положении находятся и некоторые жильцы других кооперативов, расположенных вблизи разлившихся в период наводнения рек.

«В Луче (Читинский район) в колодцах и в подполье уровень воды не падает, наоборот, поднимается. Меньше метра осталось до поверхности», — отмечает другой пострадавший.

Между тем в ходе состоявшегося накануне заседания чрезвычайной комиссии губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, как следует из официального сообщения, «неоднократно подчеркнула, что первоочередной задачей регионального правительства на сегодняшний день является выплата компенсации пострадавшим, а также возмещение ущерба в связи с частичной или полной потерей жилья». Выходит, что борьба с последствиями наводнения отошла на второй план.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля после месяца проливных дождей. Но, несмотря на значительные подтопления в Шилкинском районе, ни власть, ни спасатели не оповестили население о возможных бедствиях, а режим ЧС ввели за несколько часов до того, как большая вода пришла в Читу.

С 9 на 10 июля горожане пережили одну из страшных ночей. Вышедшие из берегов реки в считаные часы затопили дома и приусадебные участки. Но оповещений о бедствии по-прежнему организовано не было. Позднее синоптики признались, что из-за отсутствия финансирования у них не было возможности передать точный гидрологический прогноз.

С 21 июля проливные дожди в регионе возобновились, и к сотням подтопленных домов и приусадебных участков добавились новые проблемы — из-за переувлажнённой почвы начали разрушаться дороги. В частности, от схода селя пострадала трасса «Амур» под Читой, а на дороге к СК «Высокогорный» образовалась огромная промоина, отрезав от большой земли нескольких работников спортивного комплекса.

За всё время наводнения пострадавшими стали более шести тысяч человек. Ущерб от стихии уже превысил один миллиард рублей.