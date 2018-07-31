Москва, 31 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Второй фестиваль японской культуры, значительно превосходящий прошлогодний по своим масштабам — ведь 2018 год — Год Японии в России, — пройдёт на открытой площадке перед московским Музеем современного искусства «Гараж» 4 и 5 августа. Главная его особенность в том, что этот смотр японского культурного наследия будет строго соответствовать знаменитому празднику Нацу Мацури.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Когда-то он носил исключительно религиозный характер, а сегодня превратился во всеобщее народное гулянье по большой ярмарке искусств. Как говорится в сообщении посольства Японии, и на этот раз «лучшие мастера из Японии и России раскроют секреты чайной церемонии и каллиграфии, икебаны и бонсай, традиционных ремесел и боевых искусств, а декор в японском стиле с бумажными фонариками и отделкой текстилем создаст атмосферу традиционного летнего фестиваля».

Фестивали японской культуры проводятся с 2009 года. Второй год они являются вариантом национального праздника Нацу Мацури. По оценке организаторов — группы японских компаний, работающих в России и посольства Японии, — в 2017 году фестиваль посетили 96 тыс. человек.