Иркутск, 31 июля, 2018, 06:36 — ИА Регнум. На Байкале в рамках Года добровольца стартовал крупнейший экологический проект Министерства природных ресурсов РФ при поддержке ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» и АНО Экспоцентр «Заповедники России». В течение месяца 450 добровольцев из 50 регионов России (от Крыма до Приморья) будут проходить подготовку во всероссийском лагере «Экодемия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Всероссийский лагерь эковолонтёров «Экодемия» Волонтёры на Байкале

Известно, что в первой смене Всероссийского лагеря «Экодемия» в национальном парке «Прибайкальский» (Иркутская область) примут участие 90 волонтёров со всей России.

«То, что вы увидите здесь, не пропадёт. Вы вернётесь в свои города, и у каждого из вас будет шанс что-то сделать, найти свой Байкал. У каждого из вас может быть своя инициатива, которая позволит повести людей за собой, тем более что вы обучитесь и будете знать, как это сделать», — заявил на открытии «Экодемии» народный артист России Евгений Миронов.

Речь перед волонтёрами произнёс и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Он отметил, что в дальнейшем ребята смогут сами организовывать похожие добровольческие мероприятия, а глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков выразил надежду, что «Экодемия» станет фундаментом экологического образования в России.

После официальной части на открытии лагеря выступила команда КВН «Сборная Забайкальского края». Она образовалась четыре года назад, а в 2016 году стала вице-чемпионом Премьер-лиги КВН.

Активистка движения «Патриотки России» Галина Ржаксенская (участница шоу «Холостяк» на канале ТНТ и «Беременные» на Домашнем), помимо телевизионной деятельности, тоже занимается благотворительностью. Проект «Патриотки России» создан для россиянок, которые хотят приносить пользу своей стране: помогать пожилым людям, бездомным, ветеранам, а также — становиться донорами и участвовать в экологических акциях. Волонтёрам «Экодемии» она рассказала, как начать заниматься благотворительностью, какие детали нужно учесть.

Напомним, проект «Экодемия» реализуется с июля по сентябрь на территории всей России: 12 российских заповедников и национальных парков страны проведут тематические смены. Но лагерь на Байкале является самым масштабным.

Как пояснила пресс-секретарь «Заповедное Прибайкалье» Надежда Савельева, обучение волонтёров в лагере будет делиться на теоретическую и практическую недели:

«В первую неделю участники «Экодемии» будут слушать специалистов, которые расскажут, как строить экологические тропы, в это же время сотрудники МЧС обучат азам оказания первой помощи, а учёные из отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» будут рассказывать им о флоре и фауне нашего региона».

По итогам теоретической части все результаты занесут в личные волонтёрские книжки.