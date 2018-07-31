Улан-Удэ, 31 июля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 00:00 (местн.) 31 июля лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Однако в целом с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 325 лесных пожаров на общей площади 24,2 тыс. га.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным ведомства, в республике установлены второй и третий классы пожарной опасности. Оперативность тушения в первые сутки оценивается в 86%.

За прошедшие сутки в Бурятии потушили два лесных пожара на общей площади более 1 га — в Кижингинском и Тарбагатайском районах. С возгораниями боролись 29 человек. Было задействовано 10 единиц лесопожарной техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Бурятии утверждают, что в регионе сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.