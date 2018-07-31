Штат Калифорния, США, 31 июля, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Страховая компания Aon Benfield посчитала экономический ущерб от лесных пожаров в штате Калифорния, который, согласно подсчетам, может превысить $100 млн, сообщает Reuters.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Больше всего от пожара пострадал округ Шаста, где пожарами было охвачено более 330 квадратных километров. Пожарным удалось потушить огонь лишь на 20% территории штата.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв лесных пожаров в Калифорнии на текущий момент составляет шесть человек. Ранее, 28 июля, президент США Дональд Трамп объявил о введении в Калифорнии режима чрезвычайной ситуации и дал указания оказывать штату федеральную поддержку.