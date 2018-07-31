Абакан, 31 июля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Зарегистрирован второй кандидат на должность главы Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской избирательной комиссии.

Kremlin.ru Виктор Зимин

Решение о регистрации Виктора Зимина, выдвинутого в главы Хакасии «Единой Россией», ресизбирком принял 30 июля.

Уточняется, что действующий глава Хакасии Виктор Зимин предоставил в избирком 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоятся 9 сентября 2018 года. Первым зарегистрированным кандидатом стал предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый Партией роста. Также решения избиркома ждут первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Напомним, Виктор Зимин является руководителем Хакасии с 2009 года.

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