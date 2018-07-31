Гринвилл, США, 31 июля, 2018, 05:04 — ИА Регнум. В американском штате Мэн потерпел крушение легкомоторный самолет, следовавший из Пемброка в направлении Канады, сообщает телеканал CBS.

Adrian Pingstone Лёгкий самолёт

В результате крушения погибли трое человек. Отмечается, что самолет выполнял частный рейс, и на его борту находилось всего три человека. Свидетели отмечают, что самолет упал, когда пролетал мимо Гринвиллского муниципального аэропорта.

О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в бразильском аэропорту города Сан-Паулу потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось семь человек. Пилот воздушного судна скончался на месте.