Манила, 31 июля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Филиппины рады подаренным Китаем четырем патрульным лодкам и 30 единицам сорокамиллиметровых противотанковых гранатометов, которые пополнят филиппинский военно-морской флот, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

U.S. Marine Corps Выстрел из гранатомёта

Пресс-секретарь ВМФ Филиппин коммандер Джонатан Зата заявил 29 июля, что лодки и оружие были получены на прошедшей неделе.

«Филиппинский флот посредством Генерального штаба Вооруженных сил Филиппин получил помощь из Китая, в которую входит четыре патрульных корабля и 30 единиц противотанковых гранатометов с необходимой амуницией», — заявил Зата, добавив, что это абсолютно новое оборудование, а личный состав флота уже занимается обучением пользования новой техникой.

27 июля посол Китая Чжао Цзяньхуа заявил, что Китай доставил третью партию оружия для борьбы с терроризмом и экстремизмом на Филиппинах. Напомним также, что с приходом на пост президента Филиппин Родриго Дутерте курс страны получил более прокитайский и антиамериканский вектор. А это, в свою очередь, выразилось в финансовой и военной поддержке Китая.

Читайте также: Китай помог Филиппинам оружием на $4,5 млн для борьбы с терроризмом