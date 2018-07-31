Лондон, 31 июля, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава ЕС без подписания соглашений о сотрудничестве — плохой выход для автомобильной индустрии страны, заявил глава группы автопромышленников Великобритании Майк Хоус, сообщает Reuters.

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«Выход без соглашений… это вообще не вариант. Это серьезно навредит промышленности, причем не только в Соединенном Королевстве, но и в Европе», — говорится в заявлении.

Хоус подчеркнул, что в первую очередь британский автопром пострадает от введения Евросоюзом пошлин на импорт автомобилей. При этом он отметил, что производители автомобилей Соединенного Королевства стараются подготовиться к самому пессимистичному сценарию выхода страны из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в британском издании Times появилась информация о возможном привлечении вооруженных сил Великобритании к снабжению населения продуктами питания и медикаментами в случае «жесткого Brexit». В свою очередь, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский заявил, что данная информация не выглядит достоверной.