Нью-Йорк, США, 31 июля, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Глава совета директоров медиакорпорации CBS Лесли Мунвс останется на своем посту до окончания расследования по делу о сексуальных домогательствах, говорится в официальном заявлении компании.

David Shankbone Лесли Мунвс

«Корпорация CBS объявляет, что совет директоров выбрал юриста для проведения независимого расследования. Никаких других решений по данному вопросу совет не принял», — говорится в заявлении.

Останется ли пост главы совета директоров за Мунвсом после окончания расследования на текущий момент неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля шестеро женщин обвинили главу медиакорпорации CBS Лесли Мунвса в сексуальных домогательствах. Несмотря на активное участие и содействие Мунвса движению #MeToo (движение против сексуального насилия, ставшее популярным после скандала с участием голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна), сам Мунвс оказался обвинен в сексуальном насилии.