Пекин, 31 июля, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость улучшения системы полного цикла государственного надзора за производством вакцин во время исполнительного заседания Госсовета КНР, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Вакцины

Соответствующие заявления Ли были сделаны после заслушивания доклада следственной группы Госсовета, который касался скандала вокруг незаконного производства компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited некачественных вакцин от бешенства для людей. Мониторинг процесса исследования и разработки, производства, оборота и использования вакцин, по словам премьера, должен быть улучшен, а также выработан механизм обеспечения безопасности медикаментов.

Кроме того, Ли призвал применить самое суровое из предусмотренных законодательством по данному виду преступлений наказание, обложив максимальными штрафами. А те, кто причастен к этому, должны получить реальные тюремные сроки и пожизненный запрет на работу в фармацевтической сфере.

Напомним, что громкому делу нелегального производства некачественной антирабической вакцины и подделке производственных документов готовится задержание 18 человек, включая председателя правления компании по фамилии Гао. Следственные органы изъяли 1138 документов и доказало факт фальсификации.