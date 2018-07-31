Манагуа , 31 июля, 2018, 04:09 — ИА Регнум. США спонсируют протестующих в Никарагуа и планируют государственный переворот в стране, заявил президент Никарагуа Даниеэль Ортега в интервью Euronews.

Voice of America Никарагуанский протест

Ортега заявил, что Никарагуа располагают доказательствами вмешательства США во внутренние дела страны. Он отметил, что зачастую финансирование ведется через Агентство США по международному развитию (USAID) и неправительственные фонды, которые, по их заявлениям, способствуют «развитию демократии в стране».

Президент подчеркнул, что выделенные США деньги на самом деле идут на дестабилизацию ситуации в стране и провоцирование насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2018 года в Никарагуа проходят массовые акции протеста и уличные столкновения. С середины апреля, по данным правозащитников, в столкновениях погибло более 300 человек. Несмотря на политический кризис в стране, президент республики Даниэль Ортега объявил, что не будет объявлять досрочных выборов, которые, по его мнению, лишь усугубят кризис.