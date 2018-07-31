Вашингтон, 31 июля, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Потрясение испытали актеры, занятые в сериале «Стражи галактики», узнав об увольнении режиссёра Джеймса Ганна. Об этом актер Крис Пратт написал в Instagram.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

Пратт разместил в соцсети письмо в поддержку Ганна, уволенного киностудией Walt Disney Studios.

«Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали десять дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить», — сообщили актеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно об отстранении Ганна за его записи в соцсетях, части из которых уже десять лет.