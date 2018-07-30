Москва, 31 июля, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Россельхознадзор инициировал проверку белорусских предприятий-производителей шампиньонов с 30 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Шампиньоны

Отмечается, что в ведомство поступали данные о поставках в Россию санкционных продуктов под видом белорусских. В связи с этим было принято решение провести проверку.

«Факт поставок «санкционной» растительной продукции (в т.ч. шампиньонов) под видом белорусской уже далеко не впервые фиксируется Россельхознадзором. Несмотря на заверения белорусской стороны в легальности поставляемой в Россию продукции, инспекции Россельхознадзора показывают обратное — белорусские предприятия не способны производить такие объемы продукции», — говорится в заявлении Россельхознадзора от 20 июля о введении ограничений на поставки шампиньонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Россия ввела ограничения на поставку молочных продуктов из Белоруссии по причине обнаружения нитратов в белорусской продукции. Позднее представители Россельхознадзора совместно с представителями Белоруссии подписали план по урегулированию претензий к качеству белорусской молочной продукции.