Сочи, Краснодарский край, 31 июля, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Странам Европейского союза выгодно, чтобы беженцы из Сирии вернулись в итоге домой, заявил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Европе

«В интересах в том числе и европейских стран оказать содействие возвращению сирийских беженцев на родину, создав для этого соответствующие условия», — сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что возврат беженцев в Сирию «должен быть добровольным». При этом возвращению их домой мешать не надо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи прошел первый день консультаций по мирному урегулированию в Сирии. 31 июля состоится ряд важным встреч, в том числе и сирийской оппозицией.