Москва, 31 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Министерстве обороны Главного военно-политического управления. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Солдаты

Согласно указу, главой нового ведомства назначен бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.

Отмечается, что одним из главных назначений ведомства является патриотическое воспитание среди военнослужащих.