Сочи, Краснодарский край, 31 июля, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Консультации по Сирии в четырехстороннем формате состоятся в Сочи 31 июля, заявил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Уточняется, что урегулирование ситуации в Сирии будет обсуждаться между Россией, Турцией и Ираном (странами — гарантами переговоров) и Стаффаном де Мистурой — спецпосланником генсека ООН по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры начались 30 июля и продлятся два дня. На них приехали в том числе и представители сирийской оппозиции.