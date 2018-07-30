Анкара, 31 июля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Турецкая пресса широко отреагировала на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о готовности к диалогу с Турцией без предусловий, о котором написали почти все ведущие СМИ Турции.

yeniakit.com.tr Заголовок турецкой газеты: Сигнал из Армении в Турцию: мы готовы без предусловий

Газеты Hürriyet, Yeni Akit, Milliyet, Cumhuriyet, порталы Ahaber, Diken, Haber7, Demokrathaber, Bianet.org, телекомпании CNN Turk, NTV, Oda TV процитировали слова премьер-министра о том, что армяно-турецкая граница никогда не закрывалась Арменией, а Турция закрыла ее в одностороннем порядке, сообщает tert.am.

Diken подчеркивает, что Пашинян совершил свой первый визит в Нагорный Карабах после вступления в должность. Сайт процитировал слова премьер-министра о том, что отношения между Турцией и Арменией не должны быть обусловлены третьей страной, в данном случае Азербайджаном.

Газета Cumhuriyet ссылается на заявление премьер-министра по разрешению региональных проблем исключительно мирным путем и желание сделать регион более безопасным и спокойным.

Некоторые СМИ называют призыв премьер-министра неожиданным, важным и историческим.

Заявление премьер-министра также прокомментировал турецкий политик, член оппозиционной Республиканской народной партии, бывший председатель армянонаселенного Сислинского района Стамбула Мустафа Саригул. В своем Twitter-сообщении Саригул назвал заявление Пашиняна исторической возможностью и намекнул, что Турция может выступать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова начать диалог с Турцией без предварительных условий. Премьер-министр подчеркнул, что турецко-армянские отношения Турция связывает с нагорно-карабахским конфликтом, и кажется странным, что турецкая сторона обусловила отношения с Арменией третьей страной.

«Турция закрыла границу между Арменией и Турцией, ее можно считать открытой со стороны Армении. Международное признание Геноцида армян очень важно для нас, и Армения является одним из пионеров в борьбе с геноцидами», — сказал Никол Пашинян, добавив, что вопрос о Геноциде армян — это не столько армяно-турецкие отношения, сколько глобальная борьба с геноцидом.

«Мы готовы установить дипломатические отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий», — подчеркнул премьер-министр во время визита в Санкт-Петербург.