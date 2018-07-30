Пушков: Санкции США противоречат сотрудничеству
Москва, 31 июля, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Попытки США вести с Россией диалог, сохраняя действие санкций, подрывают возможность дипломатического решения конфликтов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.
«Трамп намерен сохранить санкции против России,
https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1024018467492700160
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции сохранятся в том же виде, что и существуют. Однако ранее члены сената США анонсировали новый пакет санкций против России.
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выступает за ужесточение санкций против России, однако признал, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого эффекта.